قتلى وعشرات الجرحى بحادث مروري في كوت ديفوار

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح في حادث مروري بين حافلة ركاب قادمة من مالي، وشاحنة صهريج بشمال كوت ديفوار، حسب ما أفادت الشرطة.

ووفق ما ورد على منصة تابعة للشرطة تعمل على تسجيل الحوادث المميتة في البلاد، فإن الحادث وقع جراء اصطدام حافلة نقل وشاحنة صهريج "محملة بالوقود" كانت قادمة في الاتجاه المعاكس مساء الجمعة على الطريق السريع الذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتان الرئيسيتان في شمال كوت ديفوار.

وأوضحت الشرطة أن "الاصطدام بين الحافلة والشاحنة أدى إلى نشوب حريق هائل"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 45 آخرين.



