حرائق في مستودع للوقود إثر هجوم على بيلغورود الروسية

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، الأحد، إن مستودعا للوقود تعرض للقصف مما أدى إلى اندلاع سلسلة حرائق.

وأوضح غلادكوف أن الهجوم تم بمساعدة طائرات مسيرة فتاكة على منطقة "فولوكونوفسكي" القريبة من الحدود.

وأضاف، على تطبيق تلغرام "اشتعلت النيران في عدة خزانات نتيجة انفجار. تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق".

وأشار حاكم بيلغورود إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة على ثلاث مناطق أخرى دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت طائرة مسيرة فوق بيلغورود وأخرى فوق منطقة كورسك التي توغلت فيها القوات الأوكرانية الشهر الماضي.

وتتعرض المناطق الحدودية على الجانبين لهجمات متكررة. وينفي الجانبان استهداف المدنيين.