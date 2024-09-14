قتلى ومفقودون جراء فيضانات عارمة في رومانيا

تشهد مناطق شاسعة من وسط وشرق أوروبا حالة تأهب قصوى، مع هطول أمطار غزيرة بأجزاء واسعة بالمنطقة، لليوم الثالث على التوالي، مما يهدد بحدوث أسوأ فيضانات منذ عقود.

ووردت أنباء عن مقتل أربعة أشخاص في رومانيا، خلال فيضانات عارمة ولم يتم العثور على أشخاص آخرين. وتم نشر أكثر من 200 رجل إطفاء للمساعدة في عملية الإخلاء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وقال وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو إن حوالي خمسة آلاف أسرة تضررت بسبب الفيضانات، في سبع مقاطعات وتم إجلاء 160 شخصاً وإنقاذ حوالي 100 آخرين.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة، بمختلف أنحاء وسط أوروبا، حيث من المتوقع أن يصل منسوب المياه إلى 500 ملليمتر في بعض المناطق.