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إصابات في هجوم على منطقة بيلغورود الروسية

آثار قصف على بيلغورود
14 سبتمبر 2024 20:53

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود، اليوم السبت، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم  على المنطقة الواقعة جنوبي روسيا.
وذكر غلادكوف أن عدة قنابل يدوية أصابت جزءا من طريق بين بيلغورود وشبكينو، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإحداث أضرار في عدة مركبات.
وذكرت تقارير أن امراة أصيبت إثر هجوم لطائرة مسيرة على قرية فوزنيسنكوفكا القريبة. 
وبدأ الجيش الأوكراني في استخدام المدفعية والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع عبر الحدود في منطقة بيلغورود الحدودية جنوبي روسيا.  
وينفذ الجيش الأوكراني توغلا بريا في منطقة كورسك القريبة من بيلغورود.

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المصدر: د ب أ
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