كشف تفاصيل محاولة اغتيال رئيس جزر القمر

أعلن مسؤولون في جزر القمر، اليوم السبت، بعض التفاصيل بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس البلاد غزالي عثماني، أمس الجمعة.

وقال علي محمد المدعي العام في موروني إن الهجوم نُفّذ بواسطة "سكين مطبخ" وقد أسفر عن جرح شخصين هما الرئيس عثماني وقريب لمسؤول ديني متوفى كان الرئيس يحضر مراسم جنازته.

وأوضح المدعي العام أن المهاجم يدعى أحمد عبدو ولقبه "فانون".

وفق شاهد عيان على الهجوم، طلب عدم كشف هويته، فإن "المهاجم كان كالمجنون، ألقى بنفسه على الرئيس" الذي كان على شرفة منزل المسؤول الديني المتوفى.

وروى الشاهد، اليوم السبت، أن منفّذ الاعتداء "هاجمه في المقام الأول بسكين ثم انهال عليه بالضرب"، لافتا إلى أنه "لولا ذاك الشخص الذي تدخّل، أعتقد أن الرئيس ما كان لينجو".

وقالت فاطمة أحمد المتحدثة باسم حكومة جزر القمر، في مؤتمر صحافي بحضور غالبية أعضاء الحكومة وحاكمي اثنتين من جزر الأرخبيل الثلاث، إن غزالي "بحال جيدة جدا".

ولم يحضر الرئيس المؤتمر.

وقال وزير الطاقة أبو بكر سعيد أنلي إن عثماني "يوجد في مقر إقامته مع عائلته". وأكد الوزير "الرئيس في حالة جيدة ولا يعاني من مشكلات صحية ولم يعد في خطر وتلقى علاجا بتقطيب الجرح".

ورفض المتحدثان، التزاما بـ"السرية الطبية"، الكشف عن طبيعة إصابات الرئيس أو حجمها.

إلا أن وزير الطاقة ألمح إلى أن الرئيس عثماني أصيب في "فروة الرأس، وهي منطقة تنزف كثيرا"، ما يتطلب "غرزا".

ولم تنشر أي صورة للرئيس منذ الهجوم.

وفقا للمدعي العام، لم يعد أحمد عبدو، الذي وصفه مصدر مقرب من الرئاسة بأنه دركي التحق بالسلك قبل عامين، إلى وحدته في نهاية "إجازة مدتها 24 ساعة" في 11 سبتمبر الجاري.