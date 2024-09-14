الجيش النيجيري ينقذ 13 مختطفاً

لاجوس (وكالات)

أعلن مسؤول بالحكومة النيجيرية، أمس، أن الجيش أنقذ 13 رهينة بعدما احتجزهم مسلحون في ولاية كادونا بشمال غرب البلاد، وذلك في عملية عسكرية نفذها الجيش بناء على بلاغ.

وشن الجيش عمليته العسكرية في معسكر بالقرب من بلدة تشيجولو في ولاية كادونا، وذلك بعد أن تلقى معلومات تفيد بأن الخاطفين كانوا على وشك نقل الرهائن وعددهم ست رجال وسبعة نساء إلى مكان آخر. وقال مفوض الأمن في ولاية كادونا، سامويل أروان، في بيان، إن المسلحين فروا إلى منطقة غابات وتركوا الرهائن وراءهم بعد معركة بالأسلحة النارية.

ونُقل الرهائن المحررون إلى منشأة عسكرية لإجراء تقييم طبي واستجوابهم قبل إعادتهم إلى عائلاتهم.