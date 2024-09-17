الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تخصص 75 مليون جنيه استرليني لمكافحة مهربي البشر

بريطانيا تخصص 75 مليون جنيه استرليني لمكافحة مهربي البشر
18 سبتمبر 2024 01:11

لندن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
8 قتلى أثناء محاولتهم عبور «المانش»
«نخيل» تحصد لقب «بارك هيل» في «دونكاستر»

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن تمويل بقيمة 75 مليون جنيه استرليني (99 مليون دولار) لزيادة عدد أفراد أمن الحدود ولمكافحة مهربي البشر. وقالت كوبر إن الهدف من ضخ الأموال هو تقديم تكنولوجيا جديدة وتحسين قدرات قيادة أمن الحدود في المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». 
ويأتي ذلك بعد وصول أكثر من ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومقتل ثمانية رجال خلال محاولتهم القيام بالرحلة عبر القناة الإنجليزية السبت الماضي. وقالت كوبر «العصابات الإجرامية تفلت من العقاب وتقوض أمن حدودنا وتعرض الأرواح للخطر».
وقالت كوبر: «ستقوم قيادة أمن الحدود بإجراء إصلاحات وتحديث شامل في إنفاذ القانون ضد المهربين وعصابات الاتجار بالبشر لتعزيز أمن حدودنا». مضيفة «ستضمن لنا التكنولوجيا المتطورة والقدرات الاستخباراتية المعززة استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لتفكيك هذه التجارة الشريرة».
وسيتم تمويل الخطط من خلال إعادة توجيه الأموال المخصصة أصلاً لدفع تكاليف «خطة رواندا» التي أطلقتها الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك.

بريطانيا
المملكة المتحدة
ريشي سوناك
رواندا
الاتجار بالبشر
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
الرياضة
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
اليوم 09:14
أرشيفية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى
اليوم 09:07
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اقتصاد
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اليوم 08:37
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©