السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ 500 مهاجر قبالة جزر الكناري

مهاجرون تم إنقاذهم قبالة جزر الكناري (أ ف ب)
21 سبتمبر 2024 01:04

مدريد (وكالات)

أخبار ذات صلة
«العملية 404» تؤدي إلى حكم غير مسبوق لمكافحة «القرصنة الرياضية»
هروب 3 رياضيين من بعثة تونس لرفع الأثقال

أعلنت سفن الإنقاذ الإسبانية، أمس، أنها انتشلت قرابة 500 مهاجر كانوا قادمين من أفريقيا قرب جزيرة الكناري الليلة الماضية. 
وذكرت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، عبر منصة «إكس»، أنه تم نقل ما يربو على 300 شخص على متن سفينة البحث والإنقاذ «جواردامار كايوبي» وإنزالهم في مدينة لا ريستينجا الساحلية في الطرف الجنوبي من جزيرة «إل يرو». 
وفي الوقت نفسه، تم إرسال 4 سفن أخرى لإنقاذ الأشخاص الباقين، ونقلهم إلى جزيرتي لا جوميرا ولانساروتي، وهما ضمن جزر الكناري. 
وخلال الأيام القليلة الماضية، وصل مئات المهاجرين إلى الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة الساحل الغربي لأفريقيا على متن قوارب خشبية ملائمة للإبحار إلى حد ما. 
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم إحصاء 27 ألف مهاجر تقريباً ممن وصلوا إلى جزر الكناري من أفريقيا خلال الفترة من يناير وحتى منتصف سبتمبر.
وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس، أن طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعت  لأول مرة في يونيو الماضي، وجاءت أغلب الطلبات من قادمين من سوريا وفنزويلا وأفغانستان.
وذكر «يوروستات» أن 70375 طلب لجوء للمرة الأولى وردت من قادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل، مما يمثل انخفاضاً نسبته 17 بالمئة مقارنة بيونيو 2023.
وظل السوريون يشكلون النسبة الأكبر من الطلبات بنسبة 12 بالمئة في يونيو تلاهم الفنزويليون بنسبة 9 بالمئة والأفغان بنسبة 8 بالمئة.

جزر الكناري
إنقاذ المهاجرين
إسبانيا
الإنقاذ البحري
مكافحة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة
الهجرة إلى أوروبا
أزمة الهجرة
الهجرة غير النظامية
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©