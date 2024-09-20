إنقاذ 500 مهاجر قبالة جزر الكناري

مدريد (وكالات)

أعلنت سفن الإنقاذ الإسبانية، أمس، أنها انتشلت قرابة 500 مهاجر كانوا قادمين من أفريقيا قرب جزيرة الكناري الليلة الماضية.

وذكرت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، عبر منصة «إكس»، أنه تم نقل ما يربو على 300 شخص على متن سفينة البحث والإنقاذ «جواردامار كايوبي» وإنزالهم في مدينة لا ريستينجا الساحلية في الطرف الجنوبي من جزيرة «إل يرو».

وفي الوقت نفسه، تم إرسال 4 سفن أخرى لإنقاذ الأشخاص الباقين، ونقلهم إلى جزيرتي لا جوميرا ولانساروتي، وهما ضمن جزر الكناري.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصل مئات المهاجرين إلى الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة الساحل الغربي لأفريقيا على متن قوارب خشبية ملائمة للإبحار إلى حد ما.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم إحصاء 27 ألف مهاجر تقريباً ممن وصلوا إلى جزر الكناري من أفريقيا خلال الفترة من يناير وحتى منتصف سبتمبر.

وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس، أن طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعت لأول مرة في يونيو الماضي، وجاءت أغلب الطلبات من قادمين من سوريا وفنزويلا وأفغانستان.

وذكر «يوروستات» أن 70375 طلب لجوء للمرة الأولى وردت من قادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل، مما يمثل انخفاضاً نسبته 17 بالمئة مقارنة بيونيو 2023.

وظل السوريون يشكلون النسبة الأكبر من الطلبات بنسبة 12 بالمئة في يونيو تلاهم الفنزويليون بنسبة 9 بالمئة والأفغان بنسبة 8 بالمئة.