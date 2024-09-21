الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء المئات بعد فيضانات في كوريا الجنوبية

أرشيفية
21 سبتمبر 2024 09:08

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، مما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 500 شخص في المناطق الجنوبية حيث غمرت المياه الطرق والمباني اليوم السبت.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكورية قد أصدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء منطقة جيونج سانج جنوبي البلاد وأجزاء من أقاليم كانجوون وتشونج تشونج وجيولا اعتباراً من صباح اليوم السبت، مع توقع هطول المزيد من الأمطار بما يصل إلى 60 ملم.

وذكر المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة أنه تم إجلاء 506 أشخاص من 342 منزلاً في إقاليم نورث وساوث جيونج سانج وبوسان وساوث تشونج تشيونج حتى الساعة الرابعة صباحاً بسبب الأمطار الغزيرة.

أخبار ذات صلة
إجلاء 1500شخص في كوريا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات

وقالت الحكومة إن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، 494 شخصاً من 330 منزلاً، ما زالوا بلا سكن، حيث لجأوا إلى مرافق مؤقتة أو مجتمعية.

وغمرت الأمطار الغزيرة 54 قطاعاً من الطرق العامة، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيار أحد الجدران. 

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
الأمطار الغزيرة
فيضانات
آخر الأخبار
الأرصاد
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:38
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء 1500شخص في كوريا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
اليوم 08:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©