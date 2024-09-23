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قتلى في قصف استهدف الأراضي الروسية

آثار قصف على بيلغورود
23 سبتمبر 2024 19:40

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، في قصف استهدفت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.
وقال غلادكوف، على تطبيق "تلغرام"، إن قرية "أرخانجيلسكوي" الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود، "استُهدفت بقصف من الجيش الأوكراني. وقُتل من سكانها بالغان وفتى".
وأضاف أن "مدنيين اثنين أصيبا" في هذه المنطقة، موضحا أن فريقا من المسعفين نقل "صبيا" إلى مستشفى الأطفال.
وتتعرض منطقة بيلغورود بانتظام للقصف.
وتقع هذه المنطقة قبالة منطقة خاركيف الأوكرانية حيث بدأ الجيش الروسي هجوما واسعا في مايو من أجل إقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين الروس.
وتعرضت منطقة كورسك الروسية المجاورة لمنطقة بيلغورود في السادس من أغسطس، لهجوم واسع ومباغت شنته القوات الأوكرانية التي تقول إنها سيطرت على عشرات البلدات الروسية.

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المصدر: آ ف ب
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