16 ألفاً و500 نازح جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

بيروت (وكالات)

أعلن منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس، أن أعداد النازحين من المناطق المستهدفة بالغارات الإسرائيلية وصل ليل أمس إلى 16 ألفاً و500 نازح. وقال ياسين، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس: «إن أماكن الإيواء في المدارس وصلت إلى حدود 150 مدرسة، فيما تتزايد أعداد النازحين حتى وصلت إلى 16 ألفاً و500 نازح».

وأشار الوزير ياسين إلى أن رئيس الحكومة أوعز إلى الهيئة العليا للإغاثة الاستمرار في تأمين المطلوب لإغاثة النازحين. واجتمع ميقاتي مع الوزير ياسين الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها اللجنة لإيواء النازحين من مناطق العدوان وتأمين المستلزمات الضرورية لهم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، مدّدت السلطات اللبنانية إقفال المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية الأسبوع الحالي، على ضوء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي تستهدف مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن وزير التربية عباس الحلبي في بيان تمديد إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس، إضافة إلى الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية الأسبوع الحالي. وبالتزامن، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض إقفال جميع حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على جميع الأراضي اللبنانية.