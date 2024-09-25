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اليونان تعتزم حث الاتحاد الأوروبي على علاج الجرحى اللبنانيين

موقع تعرض للقصف في ضاحية بيروت الجنوبية
26 سبتمبر 2024 01:24

أثينا (وكالات)

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نقلت وزارة الخارجية اليونانية عن الوزير جورج جيرابتريتيس قوله لنظيره اللبناني في اجتماع في نيويورك، إن اليونان ستحث الاتحاد الأوروبي على توفير العلاج الطبي للبنانيين المصابين.
وجاء في بيان للخارجية اليونانية، أمس، أن جيرابتريتيس قال لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب إن اليونان تشعر بالقلق من الأزمة في الشرق الأوسط وخطر توسعها.
وأضاف البيان: «من الضروري جداً وقف هذه الدائرة المفرغة من العنف والمواجهة». 
وجاء في البيان أيضاً أن «اليونان ستحاول حشد دعم أوروبا لتقديم مساعدات طبية على مستوى مركزي وأوروبي للبنانيين الذين أصيبوا ويحتاجون إلى العلاج».

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