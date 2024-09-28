مقتل 17 شخصا بإطلاق نار في جنوب أفريقيا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، أنها أطلقت عملية بحث بعد مقتل 17 شخصا بالرصاص في بلدة "لوسيكيسكي" في شرق البلاد، دون أن تكشف على الفور دوافع إطلاق النار.

وقالت الشرطة، في بيان "قُتل في أحد المنازل 13 شخصا، هم 12 امرأة ورجل. وفي منزل آخر، أربعة أشخاص"، مشيرة إلى نقل مصاب إلى المشفى وهو في حالة حرجة، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا أن الحادث وقع مساء الجمعة.

وصرح قائد الشرطة الوطنية الجنرال فاني ماسيمولا لقناة "أس إيه بي سي" التلفزيونية العامة "لا نعرف دوافع إطلاق النار" و"ما إذا كان ثمة مشتبه به واحد أو أكثر" هاربين.

وأوضح إن إطلاق النار وقع في منزلين في "لوسيكيسكي"، وهي بلدة في مقاطعة الكيب شرق جنوب أفريقيا، على بعد أكثر من 550 كيلومترا جنوب العاصمة بريتوريا.

ورجح المحققون وجود نزاع مالي داخل الأسرة، بحسب وسائل الإعلام.

في منتصف سبتمبر، أردى مسلحون بالرصاص سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، في منزلهم بإقليم "كوازولو ناتال" شرق البلاد، في هجوم اعتبرته الشرطة "مدبرا".