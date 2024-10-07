فيضانات في الهند وبنجلاديش تتسبب بمقتل 20 شخصاً

أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن السيول المتدفقة من جبال الهيملايا بحياة 20 شخصاً على الأقل منذ الجمعة في الهند وبنجلاديش، وفق ما أعلنت السلطات الهندية الاثنين.



ففي ولاية ميغالايا (شمال شرق الهند)، تسببت "الفيضانات الناجمة عن الأمطار المستمرة وانزلاقات التربة" بمقتل 15 شخصاً منذ الجمعة وبأضرار مادية جسيمة، بحسب مكتب الوزير المحلي.



وفي بنجلاديش المجاورة والواقعة في منطقة منخفضة بالفعل، أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه ومصرع خمسة أشخاص منذ السبت، بحسب وزارة إدارة الكوارث الطبيعية.



ودفعت الفيضانات 20 ألف شخص على الأقل إلى مغادرة ديارهم، بحسب المصدر نفسه.