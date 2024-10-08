سلطات فلوريدا تدعو السكان إلى الجلاء جراء الإعصار ميلتون

كثفت السلطات الأميركية الثلاثاء دعواتها للسكان بضرورة الجلاء قبل وصول الإعصار ميلتون «الخطير للغاية» ويتوقع أن يصل إلى اليابسة ليل الأربعاء الخميس وقد يكون «أسوأ عاصفة» تضرب شبه الجزيرة «في قرن» بحسب جو بايدن.

وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الثلاثاء أن «شبه جزيرة فلوريدا بأكملها التي تأثرت بمرور الإعصار هيلين المدمر قبل عشرة أيام تخضع إما لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار».

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن ميلتون «إعصار خطير للغاية» من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون بعد أن تم تصنيفه سابقا ضمن الفئة الخامسة، وهي الأعلى.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على هامش اجتماع مع مستشاريه في البيت الأبيض لتقييم الاستعدادات إن الاعصار ميلتون قد يكون «أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن».

وقال لسكان ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة «عليكم الجلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت».

وحذت نائبته كامالا هاريس حذوه من خلال مطالبة السكان «بأخذ نداءات المسؤولين المحليين على محمل الجد».

وتوجهت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر على شبكة «أي بي سي»، إلى سكان فلوريدا بالقول «أنتم أناس صامدون وعانيتم كثيرا، لكن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة».

والدليل على خطورة الوضع إعلان البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي لن يتوجه كما هو مخطط في نهاية الأسبوع إلى ألمانيا ثم إلى أنغولا.

- «خطر الموت»

-ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الذي يتجه من جنوب غرب إلى شمال شرق خليج المكسيك، إلى اليابسة في فلوريدا ليل الأربعاء الخميس.

قبل ذلك حذر المركز الوطني للأعاصير من توقع حدوث «أمواج مدمرة» و«عاصفة قاتلة» الثلاثاء على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل تكثيف وتيرة العواصف سريعاً أكثر احتمالاً ويزيد من خطر حدوث أعاصير أكثر قوة بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحار والمحيطات.

ظلت درجات الحرارة في شمال المحيط الأطلسي تتقلب بشكل مستمر لأكثر من عام، وفقا للبيانات الصادرة عن المرصد الأميركي لأحوال الطقس.

وقالت جاين كاستور رئيسة بلدية مدينة تامبا الكبرى لشبكة سي إن إن الاثنين «كان الإعصار هيلين بمثابة ناقوس الخطر. إنها كارثية بكل معنى الكلمة». وأضافت «أستطيع أن أقول هذا دون مبالغة: إذا اخترتم البقاء في إحدى مناطق الجلاء، فستموتون».

وفقا لخبير الأحوال الجوية مايكل لوري «إذا تحققت أسوأ التوقعات بالنسبة لمنطقة خليج تامبا، فالفيضانات الساحلية الناجمة عن الإعصار ميلتون ستكون ضعف تلك التي حدثت قبل أسبوعين خلال الإعصار هيلين».

وأضاف «تعزز الإعصار ميلتون الاثنين بوتيرة سريعة» وهي «وتيرة تعد من الأسرع تم تسجيلها على الإطلاق في حوض المحيط الأطلسي».

وتم توزيع مولدات ومواد غذائية ومياه في جميع أنحاء فلوريدا ويقوم العديد من السكان بحماية منازلهم أو يخططون للمغادرة.