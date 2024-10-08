«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان

جنيف (وكالات)

أعلن ماثيو هولينجورث مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في لبنان، أمس، أن أكثر من 1.2 مليون شخص تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان، حيث نزح مئات الآلاف من سبع مناطق في المناطق الأمامية في جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى الضواحي الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن هناك الآن 973 ملجأ رسمياً داخل بيروت في شمال البلاد، يعيش فيها أكثر من 200 ألف شخص مسجلين، وأن 773 من هذه الملاجئ مكتظة تماماً، رغم أنها ليست مجهزة للتعامل مع الأعداد الهائلة التي لجأت إليها. ولفت إلى أن المنظمة تمكنت منذ الأيام الأولى من الوصول إلى نحو 150 ألف شخص، وقدمت لهم وجبات ساخنة وحصصاً جاهزة للأكل، مشيراً إلى أن المنظمة تحتاج في هذه المرحلة إلى الوصول إلى ما يقرب من مليون شخص يومياً.

وقال إن احتياجات المنظمة كبيرة للغاية للمضي قدماً «لدينا فجوة تمويلية تبلغ 115 مليون دولار»، مشيراً إلى أن المنظمة بدأت في تلقي تعهدات إيجابية، وحصلت بالفعل على تمويل من بعض الجهات المانحة الرئيسة قبل التصعيد، حيث تمكنت من تخزين بعض المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد وتخصيص بعض النقود للتحويلات الطارئة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الوضع في لبنان يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف أمام البرلمان الأوروبي أن نحو 20 بالمئة من اللبنانيين أجبروا على النزوح، وفقاً للأرقام.

كما دعا مسؤولون أمميون معنيون بالمجال الإنساني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين إسرائيل و«حزب الله»، محذرين من أن لبنان قد يواجه «دوامة موت» تشبه تلك التي عرفها قطاع غزة على مدى العام المنصرم.

في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية في بيروت أمس من خطر تفشي الأمراض في لبنان بسبب ظروف التكدس في ملاجئ النازحين وإغلاق المستشفيات مع فرار المسعفين من الهجوم الإسرائيلي.

وقال إيان كلارك المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في لبنان: «نواجه وضعاً تزيد فيه شدة احتمال تفشي أمراض، مثل الإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد (أ) وعدد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات».

وأضاف كلارك أن المنظمة حذرت بالفعل من أن النظام مثقل الكاهل وأن خمسة مستشفيات في لبنان صارت خارج الخدمة وأربعة مستشفيات أخرى تعمل من دون الكفاءة نتيجة للأعمال القتالية. وقال إن المستشفيات أُغلقت لأن المسعفين إما فروا من القتال أو طلبت منهم السلطات الإخلاء.

إمدادات طبية

وفي المؤتمر نفسه، عبر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي عن القلق إزاء قدرة لبنان على توفير غذائه لنفسه، وقال إن آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في جنوب البلاد احترقت أو هجرت وسط تصاعد الأعمال القتالية.

وقال ماثيو هولينجورث مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان «من ناحية الزراعة وإنتاج الغذاء، هناك قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في إطعام نفسه»، مضيفاً أنه لن يتم حصاد المحاصيل وسيصيب العفن الإنتاج في الحقول.

إلى ذلك، أعلنت الصين إرسال إمدادات طبية طارئة إلى لبنان لمساعدته على تنفيذ المساعدات الطبية، كما قدمت كوريا الجنوبية مبلغ ثلاثة ملايين دولار إلى لبنان استجابة لـ «نداء لبنان العاجل»، فيما أعلنت ألمانيا تقديم 62 مليون يورو مساعدات إنسانية.