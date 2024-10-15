"البيئة الأوروبية" تحذر من تحديات إمدادات المياه بسبب تغير المناخ

حذرت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها كوبنهاجن، من الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على التكيف وتوفير مصدر مستدام للمياه العذبة لكل من الناس والبيئة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية.

وتواجه أوروبا تحديات كبيرة في تأمين إمداداتها من المياه، وفقا لوكالة البيئة الأوروبية.

ويظهر التقرير الأخير للوكالة أن 37% فقط من مجاري المياه السطحية، مثل البحيرات والأنهار، تم تصنيفها في حالة جيدة أو جيدة جدا في عام 2021. وأظهرت هذه النسبة تحسنا طفيفا منذ عام 2015، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل دول مختلفة، وفقا للتقرير. كما أن تغير المناخ يزيد من تفاقم التحديات المتعلقة بإمدادات المياه. ويعتبر ما يسمى بالإجهاد المائي مصدر قلق متزايد في أوروبا، خاصة مع تزايد ندرة المياه في الجنوب وزيادة تكرار الجفاف الشديد عبر القارة، وفقا للوكالة. وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن بعض أجزاء أوروبا تشهد زيادة في أحداث الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى الفيضانات وزيادة مخاطرها. ومع استمرار تأثير تغير المناخ على المنطقة، يؤكد الخبراء على أهمية إدارة مخاطر الفيضانات المستدامة وميسورة التكلفة لحماية المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء أوروبا.