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الصين تطلق أول مركز للموارد الرقمية للطب التبتي وعلم النجوم

الصين تطلق أول مركز للموارد الرقمية للطب التبتي وعلم النجوم
19 أكتوبر 2024 10:57

أطلقت منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين، أمس، أول مركز للموارد الرقمية في البلاد للطب التبتي وعلم النجوم.

ويضم المركز الذي أنشأه مستشفى الطب التبتي التقليدي في مدينة لاسا حاضرة المنطقة، 10 قواعد بيانات، بما في ذلك مواد الطب التبتي وأدب الطب التبتي وعلم النجوم، ونسخاً عالية الدقة ممسوحة ضوئياً من نصوص الطب والنجوم التبتيين نادرة تعود إلى القرن الثامن.

وبدأت جهود الرقمنة في عام 2006، حيث يعمل أكثر من 40 باحثاً على جمع وحفظ الأدبيات القيمة ليس فقط من منطقة شيتسانغ، ولكن أيضا من مناطق على مستوى المقاطعات مثل تشينغهاي وقانسو ويوننان وسيتشوان ومنغوليا الداخلية ولياونينغ، كما سافر الفريق أيضاً دولياً وحصل على وثائق من مجموعات في منغوليا والولايات المتحدة وفرنسا.

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وقال تسيرينغ، مدير مستشفى الطب التقليدي في المنطقة: «إنها خطوة حاسمة نحو الأمام في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي في الطب التبتي وعلم النجوم»، مضيفاً: «نهدف إلى إنشاء منصة مفتوحة يمكن الوصول إليها تقدم بيانات وخدمات عالية الجودة للمجتمع الأكاديمي العالمي».

ويؤكد الطب التبتي التقليدي أن التغيرات الموسمية تؤثر في الدورة الدموية لأعضاء الجسم، ونتيجة لذلك، يولي ممارسوه اهتماماً وثيقاً للاختلافات في الأجرام السماوية.

وفي ظل التقاليد التبتية، يتم إجراء الحسابات الفلكية وعلم النجوم في المستشفيات، وإنشاء التقويم كل عام بناء على تلك الحسابات.

 

المصدر: وام
الصين
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