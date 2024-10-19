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كوبا تغرق في ظلام كامل مع انقطاع جديد للكهرباء

الظلام يلف كوبا مع انقطاع جديد للكهرباء
19 أكتوبر 2024 18:00

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن شبكة الكهرباء في كوبا انهارت مجددا في وقت مبكر، من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلاد بأكملها للمرة الثانية بعد ساعات فقط من إعلان السلطات بدء عودة الخدمة.
وقالت صحيفة "كوبا ديبيت" الحكومية إن شركة تشغيل شبكة الكهرباء في كوبا أعلنت في الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد.
وأضافت الشركة، في رسالة قصيرة "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة (الخدمة)".
انهارت شبكة الكهرباء في كوبا لأول مرة في منتصف نهار أمس الجمعة تقريبا بعد عطل بأحد أكبر محطات الطاقة في الدولة الجزيرة، مما أدى فجأة إلى انقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 10 ملايين نسمة.
ومع حلول مساء أمس الجمعة، بدأت عودة الكهرباء في مناطق متفرقة من كوبا، مما أعطى بعض الأمل في عودتها الكاملة.
ولم يقدم مشغل الشبكة أي تفاصيل حتى الآن عن سبب انهيارها مرة أخرى اليوم أو المدة التي ستستغرقها إعادة الخدمة.
وتحمل الحكومة الكوبية تدهور البنية التحتية ونقص الوقود وارتفاع الطلب مسؤولية انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يوميا.

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