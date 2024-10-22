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انتشال 10 جثث بعد انفجار شاحنة وقود في أوغندا

انتشال 10 جثث بعد انفجار شاحنة وقود في أوغندا
22 أكتوبر 2024 21:37

 قال شاهد من «رويترز»، إنه تم انتشال عشر جثث من موقع انفجار شاحنة وقود في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء.وقالت الشرطة، إن الشاحنة انقلبت عند الساعة 1500 بالتوقيت المحلي تقريباً (1200 بتوقيت جرينتش)، وإن «عدة أشخاص ربما قُتلوا في حين أُصيب آخرون».
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في ضاحية كيغووا في الضواحي الشمالية للمدينة على طريق يربط كمبالا ومدينة جولو في الشمال.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على منصة إكس شاحنة الوقود مقلوبة على جانبها بينما يهرع بعض السكان نحوها للحصول على الوقود.
 كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى كرة نار كبيرة تلتهم الشاحنة والمنازل القريبة بينما تتصاعد أعمدة الدخان في الهواء. 

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