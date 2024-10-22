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26 مليار يورو خسائر أوروبا نتيجة التغير المناخي سنوياً

26 مليار يورو خسائر أوروبا نتيجة التغير المناخي سنوياً
23 أكتوبر 2024 01:13

بروكسل (وام)

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أكدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية أن متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي بلغ 26 مليار يورو سنوياً على مدى العقد الماضي.
وقال تقرير نشرته المحكمة، وهي هيئة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي، إن تعرض اقتصاد الاتحاد الأوروبي الحالي للاحترار العالمي بمقدار 1.5- 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، من شأنه أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية تتراوح بين 42 مليار يورو و175 مليار يورو في السنوات القادمة.
من جهته، قال كلاوس هاينر ليهن، عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، إن عدم تحسين الاتحاد الأوروبي إجراءات التكيف مع التغير المناخي، ستكون له عواقب وخيمة.
وفحص مراجعو الحسابات سياسات التكيف الوطنية لإستونيا وبولندا وفرنسا والنمسا ووجدوا أنها تتسق عموماً مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
فيما أشارت المحكمة إلى استخدام بيانات علمية قديمة لإعداد الوثائق المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتكيف، كما وجدت حالات إغفال أو تقليل تقدير تكلفة المعيشة.
يذكر أن أهداف التكيف مع تغير المناخ تتضارب مع أهداف أخرى، مثل القدرة التنافسية أو التنمية الإقليمية.

أوروبا
التغير المناخي
الاتحاد الأوروبي
إستونيا
بولندا
فرنسا
النمسا
المناخ
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