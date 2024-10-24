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عاصفة تودي بحياة العشرات في الفلبين

عاصفة تودي بحياة العشرات في الفلبين
24 أكتوبر 2024 07:54

أدت فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق ناجمة عن عاصفة استوائية في شمال شرق الفلبين اليوم الخميس إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً وجرفت سيارات ودفعت السلطات إلى الإسراع باستخدام زوارق بخارية لإنقاذ قرويين محاصرين، بعضهم على الأسطح.

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وأغلقت الحكومة مدارس ومكاتب، باستثناء تلك المطلوبة بشكل عاجل للاستجابة للكوارث، لليوم الثاني في جزيرة لوزون الرئيسية بأكملها لحماية ملايين الأشخاص بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية "ترامي" مقاطعة إيزابيلا شمال شرق البلاد بعد منتصف الليل.

وهبت العاصفة فوق بلدة أجوينالدو في مقاطعة إيفوجاو الجبلية بعد الفجر مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 95 كم/ساعة (59 ميلاً في الساعة) وعواصف تصل سرعتها إلى 160 كم/ساعة (99 ميلا في الساعة). 

المصدر: وكالات
الفلبين
عاصفة
فيضانات
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