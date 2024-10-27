الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى العاصفة "ترامي" في الفلبين

مياه الفيضانات تغرق حيا في الفلبين
27 أكتوبر 2024 20:08

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" في الفلبين إلى 110 قتلى، في حين يحاول مسعفون العثور على عشرات المفقودين جراء فيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة.
كانت حصيلة سابقة، أعدت استنادا إلى أرقام السلطات المحلية، أفادت بمصرع 100 شخص.
وضربت العاصفة "ترامي" جزيرة "لوزون" الرئيسية، الخميس، ما أدى إلى تشريد نحو 575 ألف شخص. وقد غمرت مياه الفيضانات مئات القرى وفقا للوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين.
وقالت الوكالة، اليوم الأحد، إن 42 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.
وقال إدغار بوساداس مدير مكتب الحماية المدنية "قد ترتفع حصيلة القتلى في الأيام المقبلة مع تمكّن المسعفين من الوصول إلى مواقع كانت معزولة سابقا".
وسجلت الشرطة في منطقة "بيكول"، الأكثر تضررا غرب لوزون، مقتل 41 شخصا خصوصا جراء الغرق.
وفي مقاطعة "كامارينس سور"، وهي جزء من المنطقة، كان "العديد من السكان" ما زالوا عالقين على الأسطح وفي الطوابق العليا من منازلهم الأحد، وفقا لماذكره أندري ديزون مدير الشرطة في منطقة بيكول.
وفي "باتانغاس"، الواقعة على بعد ساعتين بالسيارة جنوب العاصمة مانيلا، ارتفع عدد القتلى إلى 60 شخصا لا سيما بسبب حدوث انزلاقات تربة، وفق ما أفاد به جاسينتو ماليناو قائد الشرطة الإقليمية.
وبحثت الشرطة وخفر السواحل وفريق غوص عن أسرة مكونة من سبعة أفراد في بحيرة "تال" في هذه المنطقة اليوم الأحد.

أخبار ذات صلة
عاصفة جديدة تضرب الفلبين في أعقاب العاصفة "ترامي"
الصين تجلي 50 ألفاً في هاينان تحسباً للإعصار "ترامي"
المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
«اليونايتد».. فصل جديد من «المعاناة»!
الرياضة
«اليونايتد».. فصل جديد من «المعاناة»!
اليوم 20:43
اللجنة العليا تبحث الاستعدادات التنظيمية لـ «خليجي 26»
الرياضة
اللجنة العليا تبحث الاستعدادات التنظيمية لـ «خليجي 26»
اليوم 20:27
الإمارات تحصد 10 ميداليات في «الألعاب المدرسية العالمية»
الرياضة
الإمارات تحصد 10 ميداليات في «الألعاب المدرسية العالمية»
اليوم 20:16
مياه الفيضانات تغرق حيا في الفلبين
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى العاصفة "ترامي" في الفلبين
اليوم 20:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©