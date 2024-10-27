ارتفاع عدد قتلى العاصفة "ترامي" في الفلبين

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" في الفلبين إلى 110 قتلى، في حين يحاول مسعفون العثور على عشرات المفقودين جراء فيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة.

كانت حصيلة سابقة، أعدت استنادا إلى أرقام السلطات المحلية، أفادت بمصرع 100 شخص.

وضربت العاصفة "ترامي" جزيرة "لوزون" الرئيسية، الخميس، ما أدى إلى تشريد نحو 575 ألف شخص. وقد غمرت مياه الفيضانات مئات القرى وفقا للوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين.

وقالت الوكالة، اليوم الأحد، إن 42 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال إدغار بوساداس مدير مكتب الحماية المدنية "قد ترتفع حصيلة القتلى في الأيام المقبلة مع تمكّن المسعفين من الوصول إلى مواقع كانت معزولة سابقا".

وسجلت الشرطة في منطقة "بيكول"، الأكثر تضررا غرب لوزون، مقتل 41 شخصا خصوصا جراء الغرق.

وفي مقاطعة "كامارينس سور"، وهي جزء من المنطقة، كان "العديد من السكان" ما زالوا عالقين على الأسطح وفي الطوابق العليا من منازلهم الأحد، وفقا لماذكره أندري ديزون مدير الشرطة في منطقة بيكول.

وفي "باتانغاس"، الواقعة على بعد ساعتين بالسيارة جنوب العاصمة مانيلا، ارتفع عدد القتلى إلى 60 شخصا لا سيما بسبب حدوث انزلاقات تربة، وفق ما أفاد به جاسينتو ماليناو قائد الشرطة الإقليمية.

وبحثت الشرطة وخفر السواحل وفريق غوص عن أسرة مكونة من سبعة أفراد في بحيرة "تال" في هذه المنطقة اليوم الأحد.