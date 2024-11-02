السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حزب المحافظين في بريطانيا يختار زعيماً جديداً له

حزب المحافظين في بريطانيا يختار زعيماً جديداً له
2 نوفمبر 2024 16:40

انتخب حزب المحافظين في بريطانيا، اليوم السبت، كيمي بادينوش زعيمة جديدة له، في إطار مساعيه إلى النهوض من هزيمته في الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي أنهت وجوده في السلطة على مدى 14 عاماً. 
تفوقت بادينوش على منافسها النائب روبرت جينريك في تصويت شارك فيه نحو مئة ألف من أعضاء الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.
باتت بادينوش أول امرأة من أصول أفريقية تتولى قيادة حزب سياسي كبير في بريطانيا.
بذلك، تحل بادينوش محل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي قاد الحزب في يوليو الماضي إلى أسوأ هزيمة في الانتخابات منذ عام 1832، حيث خسر المحافظون أكثر من 200 مقعد، ليتراجع عدد مقاعدهم في البرلمان إلى 121 مقعداً فقط. 

أخبار ذات صلة
«القلب الكبير» و«أسبري» و«إرثي» يتعاونون لإطلاق مجموعة مجوهرات «قلب كريم»
اليمين المتطرف يتظاهر في لندن ضد الهجرة
المصدر: د ب أ
بريطانيا
آخر الأخبار
أرسنال يسقط في قبضة نيوكاسل
الرياضة
أرسنال يسقط في قبضة نيوكاسل
اليوم 18:57
طائرة مسيرة في سماء العاصمة كييف
الأخبار العالمية
كييف تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة
اليوم 18:53
جانب من فعاليات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي في كولومبيا
الأخبار العالمية
أبرز قرارات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي
اليوم 18:39
سيميوني: «لا معنى» للمباريات في الفيضانات
الرياضة
سيميوني: «لا معنى» للمباريات في الفيضانات
اليوم 18:33
خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
الرياضة
خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©