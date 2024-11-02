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روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة.. وتهدد بـ"النووي"

دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
2 نوفمبر 2024 17:09

حذّر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، الغرب من حرب عالمية ثالثة، مهددا باستخدام أسلحة نووية إذا تعرضت وجودها للتهديد.
وقال المسؤول الأمني الكبير، وهو أيضا رئيس روسي سابق بين عامي 2008 و2012، إن على الولايات المتحدة أن تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد حتى تتجنب اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وأضاف ميدفيديف، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، إن كبار المسؤولين الأميركيين لا يريدون الحرب العالمية الثالثة لكنهم يعتقدون لسبب ما "أن الروس لن يتجاوزوا خطا معينا أبدا".
وأكد ميدفيديف "إذا كنا نتحدث عن وجود دولتنا، كما قال رئيس بلادنا مرارا... وكما قال آخرون بالطبع، فلن يكون لدينا أي خيار آخر".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله اليوم السبت إن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حالة تعرض وجودها للتهديد.
تدخل الأزمة المستمرة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا ما يقول مسؤولون روس إنها أخطر مراحلها مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا التي يواصل الغرب دعمها.
وترسل روسيا منذ أسابيع إشارات للغرب مفادها أن موسكو سترد إذا ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا على إطلاق صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا.

المصدر: وكالات
دميتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف
حرب عالمية ثالثة
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