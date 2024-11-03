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هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع

هاريس
3 نوفمبر 2024 08:21

تفوقت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأميركية عن الحزب الديموقراطي على منافسها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا.
أوضح الاستطلاع الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين، والذين جرى استطلاع آرائهم في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47 بالمئة مقابل 44 بالمئة في أيوا، والتي كانت تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
فاز ترامب بولاية أيوا في حملتيه الرئاسيتين الماضيتين، بأكثر من تسع نقاط مئوية في عام 2016 وثماني نقاط في عام 2020.
وسيحصل المرشح الذي يظفر بولاية أيوا على ستة أصوات في المجمع الانتخابي. ويحتاج أي مرشح إلى ما مجموعه 270 صوتا للوصول إلى البيت الأبيض. وقد ركز كلا الحزبين جهودهما خلال الأيام الأخيرة من حملتهما على الولايات "المتأرجحة" مثل نورث كارولاينا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن.

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المصدر: وكالات
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