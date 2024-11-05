تهديدات كاذبة تعرقل التصويت «مؤقتاً» في جورجيا الأميركية

واشنطن (الاتحاد)

أعلنت سلطات مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الحاسمة في سباق الانتخابات الأميركية أنه تم توقف التصويت في مركزي اقتراع بعد تهديدات كاذبة بوجود قنابل.

وأفادت نادين ويليامز، مديرة التسجيل والانتخابات في المقاطعة، خلال مؤتمر صحفي، صباح أمس، بورود خمسة تهديدات غير موثوقة بالقنابل، مما أدى إلى إخلاء مؤقت لمركزي اقتراع في المقاطعة لمدة 30 دقيقة تقريباً، قبل عودة التصويت بهما مرة أخرى.

وأعلنت مسؤولة الانتخابات في الولاية الجنوبية أنه سيتم التقدم بطلب للسلطات القضائية من أجل السماح بتمديد التصويت في الموقعين لساعات إضافية.

وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات السبع المتأرجحة في سباق الرئاسة، التي يسعى دونالد ترامب، وكامالا هاريس، بقوة للفوز بها.