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بركان "ليوتوبي لاكي لاكي" في إندونيسيا يثور 8 مرات اليوم

بركان "ليوتوبي لاكي لاكي" في إندونيسيا يثور 8 مرات اليوم
7 نوفمبر 2024 12:23

قال مسؤولون في إندونيسيا، إن بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، ثار اليوم "الخميس"، 8 مرات، ما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه نحو 8 آلاف متر، فيما تبذل الحكومة جهوداً عاجلة لبناء منازل للمتضررين من ثوران كبير أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وتعرضت جزيرة فلوريس في إقليم شرق نوسا تينجارا لثوران بركاني ليلة الأحد الماضي، ألحق أضراراً بأكثر من ألفي منزل، تلته ثورات أصغر على مدار اليومين التاليين.

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وقال هادي ويجايا، أحد مسؤولي الوكالة الإندونيسية لمواجهة الكوارث، إن حالة التأهب القصوى لا تزال سارية بسبب استمرار النشاط البركاني.

من جهته قال هيرونيموس لاماوران المتحدث باسم حكومة منطقة فلوريس، إنه تم إجلاء نحو 5816 شخصاً من بين أكثر من 16 ألف شخص يعيشون في مناطق قريبة من البركان إلى قرى أخرى.

المصدر: وام
ثوران بركان
بركان
إندونيسيا
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