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باكستان تحظر دخول المتنزهات والحدائق مع زيادة تلوث الهواء

باكستان تحظر دخول المتنزهات والحدائق مع زيادة تلوث الهواء
8 نوفمبر 2024 16:55

منع إقليم البنجاب الباكستاني الدخول للعديد من الأماكن العامة، ومن بينها المتنزهات وحدائق الحيوان، اعتبارا من اليوم الجمعة لحماية السكان من تلوث شديد للهواء في بعض المناطق.
وغطت سحابة كثيفة من الضباب الدخاني لاهور عاصمة الإقليم هذا الأسبوع. وظلت مصنفة على أنها المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، بحسب مجموعة آي.كيو إير السويسرية، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس وفرض العمل من المنزل.
وأصدرت حكومة البنجاب أمرا اليوم الجمعة يفرض "حظراً تاماً على دخول الجمهور إلى جميع المتنزهات... وحدائق الحيوان والملاعب والأماكن التاريخية والمعالم الأثرية والمتاحف وأماكن الترفيه" في مناطق بالإقليم تشمل لاهور حتى 17 نوفمبر.
وتعاني مناطق كثيرة في جنوب آسيا من التلوث الشديد مع انخفاض درجات الحرارة كل شتاء وحبس الهواء البارد الثقيل للغبار والانبعاثات والدخان الناجم عن حرق القش ومخلفات المحاصيل في ممارسة غير قانونية لتنظيف الحقول سريعا.

 

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المصدر: رويترز
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