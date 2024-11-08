ترامب يختار أول مسؤول في إدارته الجديدة بعد فوزه

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن أول تعيين في إدارته الجديدة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي.

واختار ترامب، سوزي وايلز مديرة حملته الانتخابية لتولي منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتكون أول امرأة تعيّن في هذا المنصب الرفيع وأول قرار تعيين في إدارته المقبلة.

تحدث الهزيمة التي ألحقها ترامب بالديمقراطية كامالا هاريس هزّة سياسية من الآن في الولايات المتحدة وربما في العالم، قبل شهرين ونصف الشهر من عودته إلى البيت الأبيض.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"شجاعة" ترامب إثر رد فعله بعد محاولة اغتياله أثناء تجمّع انتخابي في يوليو وقال إنه "مستعد" لعقد محادثات معه.

من جهته، أفاد ترامب شبكة "إن بي سي نيوز" لاحقا بأنه منذ فوزه لم يتحدث مع بوتين، مضيفا "لكن أعتقد بأننا سنتحدث".

مثّل ذلك تحوّلا عن الصمت التام الذي ساد بين بايدن وترامب منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 2022 وسلّط الضوء على انتقاد ترامب للدعم الأميركي لكييف.

وسبق للرئيس المنتخب أن أفاد بأنه سيدعم التوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدّث مع ترامب الأربعاء، أشار إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار "خطيرة".

انضم الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى قائمة القادة الأجانب الذين هنّأوا ترامب.

وأكد ترامب على خططه ترحيل المهاجرين غير المسجّلين على نطاق واسع قائلا لـ"إن بي سي" إنه "لا خيار" لديه عن ذلك.