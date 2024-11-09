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أميركا: القبض على رجل بعد طعن 9 أشخاص في سياتل

أميركا: القبض على رجل بعد طعن 9 أشخاص في سياتل
9 نوفمبر 2024 09:56

 ذكرت الشرطة الأمريكية أنها اعتقلت شخصاً فيما يتعلق بسلسلة من جرائم الطعن العشوائية خلال يومين في مدينة سياتل، أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص- خمسة منهم بعد ظهر يوم الجمعة.
وقال اريك باردين نائب قائد الشرطة في موقع الحادث يوم الجمعة ،"هذه الواقعة يبدو أنها لشخص واحد شن هجمات عشوائية على مدى 38 ساعة".
ووقعت عملية الطعن في سياتل بعد ظهر يوم الجمعة في منطقة تتألف من أربعة تقاطعات في حي "تشايناتاون إنترناشيونال".
وأبلغ شهود الشرطة بوصف الشخص المشتبه به وعثر عليه رجال الشرطة في مكان قريب واعتقلوه بدون أي حادث.
وتم العثور على سلاح بالقرب من الشخص الذي تم اعتقاله، وكان هناك سكين في أحد الضحايا، وفقا للشرطة. ونقل أربعة من الجرحى إلى مركز "هاربورفيو الطبي في سياتل"، بينما تلقى شخص خامس الرعاية الطبية في مكان الحادث. وأكد متحدث باسم "هاربورفيو" وصول الجرحى الأربعة إلى المستشفى، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة حرجة.
وقال باردين عن الضحايا "علمت أن جميعهم على قيد الحياة". وقالت الشرطة إن جريمة الطعن العاشرة شملت سرقة ولم يتضح بعد ما إذا كانت مرتبطة بالجرائم العشوائية.

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