مقتل 15 في هجوم لمتمردين بشمال غرب نيجيريا

نيجيريا (رويترز)

قال سكان إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قُتلوا وأُصيب آخرون عندما هاجمت جماعة «لاكوراواس» المتمردة منطقةً ريفية في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا بعد سرقة ماشية. وقال شهود عيان، أمس، إن متمردين وصلوا على متن دراجات نارية إلى قرية «ميرا» في منطقة أوجي بولاية كيبي، الجمعة، وحاولوا الاستيلاء على ماشية من القرويين. وعندما قاوم السكان تم إطلاق رصاص مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً واضطرار آخرين للفرار. وقال الشهود إن اثنين من المسلحين لقيا حتفهما أيضاً.

وقال مسؤول محلي إن الهجوم هو الأول الذي تشنه الجماعة في المنطقة. وأفاد نائب حاكم الولاية الذي حضر جنازة الضحايا، أمس، بأن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية لمنع وقوع هجمات أخرى.

وتواجه نيجيريا‭ ‬تمرداً في شمال شرق البلاد تقوده بالأساس جماعة «بوكو حرام» الإرهابية المسلحة، وأيضا تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا المرتبط بها.

أما جماعة «لاكوراواس» فظهرت خلال صيف عام 2023، في المنطقة الحدودية بين نيجيريا والنيجر، وتكوّنت أساساً من الرعاة ثم تحولت تدريجياً إلى جماعة مسلحة.