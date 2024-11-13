غارات جوية على الضاحية الجنوبية

بيروت (الاتحاد)

تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لموجة جديدة من الغارات الإسرائيلية أمس، هي الثالثة خلال 24 ساعة، فيما قتل 6 أشخاص على الأقلّ في غارة أخرى استهدفت منطقة «عرمون» الواقعة جنوب بيروت، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

واستهدفت 6 غارات إسرائيلية على الأقلّ الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، جاءت بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذاراً للسكان بالإخلاء.

وخلت الضاحية الجنوبية إلى حدّ كبير من سكانها، لكن العديد منهم يعودون في ساعات الصباح لتفقّد منازلهم ومتاجرهم.

وطالت الغارات مباني خصوصاً في منطقتي «الغبيري وحارة حريك»، وفق الوكالة الوطنية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي طلب عبر حسابه على منصة «إكس»، من السكان إخلاء مبان في منطقتي «حارة حريك والغبيري، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب».

وفي وقت مبكر أمس، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة «عرمون».

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة الإسرائيلية على عرمون أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط 6 قتلى، مضيفة أنه «تمّ رفع أشلاء من المكان يتمّ التحقق من هوية أصحابها إضافة إلى إصابة 15 شخصاً آخرين بجروح».