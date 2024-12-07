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النرويج: نريد دولة فلسطينية تضم الضفة وغزة

وزير الخارجية النرويجي، أسبن بارث إيدي (أرشيفية)
8 ديسمبر 2024 03:05

غزة (الاتحاد)

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قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، أمس، نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أن ضمان عيش إسرائيل بسلام مع جيرانها لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.
جاء ذلك في تصريحات ألقاها بارث إيدي خلال جلسة حوارية عن فض النزاعات بافتتاح منتدى الدوحة 2024. وجدد بارث إيدي تأكيده على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين. ويرى الوزير النرويجي أن التوصل لاتفاقية سلام كبرى في الشرق الأوسط أمراً ممكناً، لكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع فلسطين. وقال: «إنه ليس صراعاً واحداً، ولكن هناك صراع جذري يرتبط بكل هذه الصراعات، وهو غياب حل القضية الفلسطينية».

النرويج
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
قطر
الدوحة
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