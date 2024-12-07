4 آلاف حالة بتر و2000 إصابة عمود فقري ودماغ في القطاع

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن 4 آلاف حالة بتر وألفي إصابة بالعمود الفقري والدماغ وآلاف الإعاقات البصرية والسمعية جراء استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي الحكومي محمد أبو سلمية: «بلغ عدد الجرحى من الذين بترت أطرافهم السفلية والعلوية أكثر من 4 آلاف جلهم من الأطفال»، وذلك منذ بدء الحرب بغزة، مضيفاً أن عدد من يحتاج لإعادة تأهيل إثر إصابات في العمود الفقري والدماغ بلغ أكثر من ألفين وهم طريحو الفراش.

وأوضح أبو سلمية أن الآلاف من الفلسطينيين أصيبوا بإعاقات سمعية وبصرية جراء القصف الإسرائيلي، موضحاً أن معاقي غزة بحاجة لأدنى المستلزمات من كراسي متحركة أو عكاكيز.

وقال: «لا يوجد أي رعاية صحية أو طبية في غزة، فالاحتلال دمر كل شيء سواء مستشفى حمد الوحيد للتأهيل أو مركز غزة للأطراف الصناعية»، مؤكداً أن إسرائيل تمنع دخول أي مستلزمات لهذه الشريحة من المعاقين، كما تمنعهم من الخروج للعلاج بالخارج.

وفي السياق، قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، أمس، إن قوات إسرائيلية اقتحمت المستشفى الليلة الماضية، وطردت بعض الموظفين والنازحين، ثم انسحبت، لافتاً إلى وجود عدد كبير من القتلى في الشوارع المحيطة جراء غارات جوية. وقال أبو صفية: صدمنا لرؤية مئات القتلى والجرحى في الشوارع المحيطة، الوضع داخل المستشفى وحوله كارثي، هناك عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم أربعة قتلى من الكوادر الطبية في المستشفى، ولم يتبق أي جراحين.

وفي السياق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف «الوحشية» الإسرائيلية المستمرة في غزة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، أمس، بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأكدت ألبانيز أن إسرائيل ترتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفة أنه لا يجوز وصف ما يحدث في غزة بأنه مجرد حرب، حيث توجد قواعد للحروب أيضاً، لكن ما يحدث هناك هو دمار شامل.

في غضون ذلك، قتل 26 فلسطينياً وأصيب أكثر من 60 آخرين، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وقال مستشفى العودة وسط القطاع، في بيان: «خلال الساعات الماضية وصل 26 قتيلاً وأكثر من 60 إصابة للمشفى، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع».

وفي وقت سابق، تم انتشال جثامين 7 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل في النصيرات، ما رفع عدد القتلى إثر استهدافه بغارة جوية إسرائيلية مساء إلى 24 فلسطينياً.