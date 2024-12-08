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ترامب يوجه نداء بشأن الأزمة في أوكرانيا

اللقاء الثلاثي بين ترامب وماكرون وزيلينسكي
8 ديسمبر 2024 17:00

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، وذلك بعد فترة قصيرة من لقائه برئيسي فرنسا وأوكرانيا في العاصمة باريس.
وقال ترامب إن كييف" ترغب في عقد اتفاق" لإنهاء الأزمة.
وأوضح، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن موسكو وكييف خسرتا مئات الآلاف من الجنود في أزمة "لم يكن يجب أن تبدأ أبدا".
وأضاف "يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري وبدء المفاوضات. يتم فقد الكثير من الأرواح بدون داع، الكثير من الأسر تعرضت للدمار"، داعيا الرئيس الروسي فلادمير بوتين للتحرك نحو إنهاء الأزمة.
تأتي تصريحات ترامب بعد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصفه زيلنيكسي لاحقا بأنه "بناء".  
من ناحية أخرى، أكد زيلينسكي، اليوم الأحد في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن كييف فقدت حتى الآن 43 ألف جندي منذ بدء الأزمة في 24 فبراير 2022، بالإضافة إلى 370 ألف مصاب. 

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دونالد ترامب
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