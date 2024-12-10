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إسرائيل تهدم 26 منزلاً في الضفة

أرشيفية
11 ديسمبر 2024 01:15

عواصم (وكالات)

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هدمت جرافات إسرائيلية، أمس، 26 منزلاً ومنشأة زراعية في قرية الطويل شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما تم اعتقال 40 فلسطينياً بينهم أسرى سابقون. 
وقال رئيس بلدة عقربا، إن «جرافات إسرائيلية برفقة قوة عسكرية اقتحمت قرية الطويل التابعة لبلدية عقربا وشرعت بعملية هدم واسعة»، لافتاً إلى أن عمليات الهدم طالت 26 منزلاً ومنشأة مشيدة من الطوب والصفيح، بدعوى البناء من دون ترخيص في مناطق مصنفة ج.
وأشار إلى أن العائلات باتت في العراء بينما يتم التحضير لتوفير خيام لهم.
بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن ما يحدث من عمليات الهدم الواسعة في قرية الطويل، محاولة لتهجير مواطني القرية، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى ضرورة حماية أبناء الشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه. 
واعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينياً بينهم أسرى سابقون، خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية المحتلة. أفاد بذلك بيان مشترك، أمس، صدر عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني.

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