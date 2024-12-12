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ضم رومانيا وبلغاريا رسمياً إلى منطقة شنغن الأمنية

ضم رومانيا وبلغاريا رسمياً إلى منطقة شنغن الأمنية
12 ديسمبر 2024 16:15

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل إلغاء عمليات التفتيش المفروضة على الأشخاص على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا وفيما بينها اعتبارا من 1 يناير 2025.

 

ومنذ انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي، طبقت بلغاريا ورومانيا أجزاء من إطار شنغن القانوني "مكتسبات شنغن"، بما في ذلك تلك المتعلقة بمراقبة الحدود الخارجية، وتعاون الشرطة، واستخدام نظام معلومات شنغن.

 

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وفي 30 ديسمبر 2023 ، اعتمد المجلس قرارا بتطبيق الأجزاء المتبقية من مكتسبات شنغن اعتبارا من 31 مارس 2024 وإلغاء عمليات التفتيش على الأشخاص على الحدود الجوية والبحرية الداخلية.

 

وشنغن هي أكبر منطقة سفر مفتوحة  في العالم وتغطي الآن 29 دولة "25 من أصل 27 دولة عضوا ، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا" و420 مليون شخص.

 

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
شنغن
بلغاريا
رومانيا
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