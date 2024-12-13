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قتلى جراء حريق شب في مستشفى هندي

قتلى جراء حريق شب في مستشفى هندي
13 ديسمبر 2024 13:53

قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق شب في مستشفى خاص في جنوب الهند على ما أفادت الشرطة الجمعة فيما أصيب أكثر من عشرين.
واندلع الحريق مساء الخميس في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد وبوشر تحقيق في سببه نشوبه.
وعثر على الضحايا الستة فاقدين للوعي داخل مصعد في المستشفى الواقع في مدينة دينديغول على ما ذكرت وكالة "إنديا تراست أوف غنديا" للآنباء.
وقال المسؤول في الشرطة أ. براديب لوكالة فرانس برس إن نحو 30 شخصاً أصيبوا جراء الحريق ووضعهم "مستقر".
ونشب الحريق أولا في ردهة الاستقبال في الطابق الأرضي وانتشر سريعاً إلى الطوابق الأخرى على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".
وأتى هذا الحريق بعد عشرة أيام فقط على مقتل 10 مولودين جدد في حريق نشب في مستشفى في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد.
وفي وقت سابق هذه السنة، نشب حريق مماثل في مستشفى للأطفال في نيودلهي ما أسفر عن مقتل ستة أطفال.
وقضى ما لا يقل عن 27 شخصاً بينهم أطفال عندما اندلع حريق في متنزه ترفيهي في مايو في ولاية غوجارات في غرب البلاد.

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