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الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
16 ديسمبر 2024 01:13

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ونفذت عملية «الفارس الشهم 3» مشروع دعم الهيئات المحلية في قطاع غزة بصهاريج للمياه الصالحة للشرب وأخرى للصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم لسكان قطاع غزة، وسد حالة العجز التي تُعاني منها الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الصعبة التي ما زالت مستمرة.
وقدمت عملية «الفارس الشهم 3»، خلال مؤتمر صحفي مع البلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل، 4 صهاريج للمياه، إضافة إلى صهريجين للصرف الصحي، سعياً لمواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع، في ظل الواقع الإنساني المتردي، ولتحسين جودة الخدمات التي تُقدمها البلديات للعائلات النازحة.
وأكد منسق عمليات «الفارس الشهم 3»، محمد ربيع، أن مشروع دعم الهيئات المحلية في قطاع غزة بصهاريج المياه، استجابة طارئة من دولة الإمارات نظراً لتهالك البنية التحتية في قطاع غزة، ولتغطية احتياجات أكثر من مليون ونصف المليون نازح للمياه، حيث تسعى عملية «الفارس الشهم 3» لمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية، لتغطية وتسخير كل الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني.
وقال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، الدكتور عمر شتات: «عملية (الفارس الشهم 3) تُقدم المساعدات للهيئات المحلية والبلديات بشكل لا محدود منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث أنشأت أول شريان حياة للمياه العذبة كان مصدر المياه الوحيد، وتساهم اليوم في التخفيف من أعباء الهيئات، وتزويد الأهالي بمياه صحية تحافظ على الحياة، وتحسين الواقع البيئي بوساطة صهاريج الصرف الصحي، لتجنب الأمراض والمشاكل البيئية والصحية في القطاع».
وأعرب ممثل اتحاد بلديات قطاع غزة، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات، ولعملية «الفارس الشهم 3» التي ما زالت بلسماً يداوي جراحات الشعب الفلسطيني.
وتواصل دولة الإمارات، دعمها للهيئات المحلية وبلديات قطاع غزة، للتخفيف من معاناة قطاع غزة ولتوفير الدعم والمعدات اللازمة لتقديم المياه وخدمات الصرف الصحي للنازحين؛ نظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، والتي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للأهالي وتحسين مستوياتها، وضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، أغطية شتوية على المرضى في مستشفى «شهداء الأقصى» وسط قطاع غزة.

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