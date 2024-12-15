قتلى أثناء مرور الإعصار "تشيدو" على موزمبيق

أودى الإعصار "تشيدو" بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في شمال موزمبيق، الأحد، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة دمرت عدة مبان، بحسب حصيلة أولية، بعد أن تسبب في سقوط قتلى ودمار كبير في إقليم مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.

,قال مسؤولون إن الإعصار ضرب مقاطعتي "نامبولا" و"كابو ديلجادو" الساحليتين شمالي موزمبيق في وقت مبكر من يوم الأحد، مما أدى إلى تدمير مبان وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن شخصين لقيا حتفهما في مدينة كابو ديلجادو في بيمبا، كما ورد أن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات جرفته العاصفة في نامبولا.

وأضافت أن أكثر من 2800 شخص في بيمبا نقلوا إلى ملاجئ.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في موزمبيق إن من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة في بعض أجزاء المقاطعات.

وأضافت أنه من المتوقع هطول أكثر من 250 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة.