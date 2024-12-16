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عواصف شديدة تجتاح ولايات أميركية مع تساقط كثيف للثلوج

ثلوج في ولاية أيوا
16 ديسمبر 2024 08:42

اجتاحت عواصف شديدة مناطق في الولايات المتحدة، حيث تسببت في تساقط كثيف للثلوج، وعواصف جليدية خطيرة، كما ضرب إعصار ولاية كاليفورنيا.

ففي وسط كاليفورنيا، تسبب إعصار بالقرب من مركز تجاري في تطاير السيارات، واقتلاع الأشجار، وإصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

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وفي أماكن أخرى، تسببت الأحوال الجوية السيئة في مشاكل عديدة عبر أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تساقط كثيف للثلوج في شمال ولاية نيويورك، وعاصفة جليدية كبيرة في الولايات الواقعة في الغرب الأوسط، وتحذيرات من الطقس السيء في منطقة بحيرة تاهو.

وفي غرب ولاية واشنطن، انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص يوم السبت بسبب الأمطار والرياح العاتية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عواصف ثلجية
فيضانات
كاليفورنيا
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