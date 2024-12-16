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الأرصاد البريطانية تصدر تحذيراً باللون الأصفر بشأن الطقس

أرشيفية
16 ديسمبر 2024 08:47

أصدر خبراء الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذيراً من هطول أمطار متواصلة قد تجعل ظروف السفر صعبة في مناطق من اسكتلندا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

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ويدخل التحذير الأصفر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، والذي يغطي أجزاء من المرتفعات الاسكتلندية وأرجيل وبوت وبيرثشاير ومنطقة ستيرلينج، حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم ويستمر حتى الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي الأمطار المتواصلة إلى صعوبة في ظروف السفر واحتمال حدوث فيضانات في بعض الأماكن. 

المصدر: وكالات
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