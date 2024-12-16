الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان ألمانيا يصوت لصالح سحب الثقة من الحكومة

المستشار الألماني شولتس يحضر جلسة التصويت على سحب الثقة من الحكومة
16 ديسمبر 2024 20:14

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعا على الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، في نتيجة كانت متوقعة.
وصوّت 394 نائبا ضدّ منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيّدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت، بحسب ما أعلنته رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ).
يمهد هذا التصويت الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار الائتلاف الحاكم.
عقب خسارة الثقة، التقى شولتس، الرئيس فرنك-فالتر شتاينماير وطلب منه حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات برلمانية يوم 23 فبراير 2025.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تدعو إلى حل سلمي لإنهاء أزمة أوكرانيا
شولتس يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية
المصدر: وكالات
أولاف شولتس
سحب الثقة
البرلمان الألماني
الحكومة الألمانية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»
الرياضة
وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©