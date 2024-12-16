برلمان ألمانيا يصوت لصالح سحب الثقة من الحكومة

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعا على الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، في نتيجة كانت متوقعة.

وصوّت 394 نائبا ضدّ منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيّدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت، بحسب ما أعلنته رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ).

يمهد هذا التصويت الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار الائتلاف الحاكم.

عقب خسارة الثقة، التقى شولتس، الرئيس فرنك-فالتر شتاينماير وطلب منه حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات برلمانية يوم 23 فبراير 2025.