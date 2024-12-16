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الجيش الأميركي يقتل 12 عنصرا من داعش في سوريا

قوات أميركية (أرشيفية)
16 ديسمبر 2024 23:10

قُتل حوالى 12 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، في غارات جوية نفّذتها القوات الأميركية، حسبما أفاد الجيش الأميركي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، على وسائل التواصل الاجتماعي، "نفّذت غارات ضدّ قادة تنظيم داعش وعملائه ومعسكراته، كجزء من المهمّة المتواصلة لتعطيل وإضعاف التنظيم وهزيمته".
وأضافت أنّ الهدف هو منع "التنظيم الإرهابي من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه إلى فرص لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".
يحتفظ الجيش الأميركي بحوالى 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق، في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش المتشدد الذي تشكل في العام 2014 بقيادة الولايات المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
الجيش الأميركي
داعش
القيادة المركزية الأميركية
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