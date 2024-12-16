ترامب يقدم تعهدا جديدا بشأن الأزمة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتحدث مع نظيريه الروسي والأوكراني في إطار مساعيه لإنهاء الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

خلال حملته الانتخابية، أكد ترامب إنه يستطيع إنهاء الأزمة في يوم واحد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر من عودته إلى البيت الأبيض "سنتحدث إلى الرئيس (فلاديمير) بوتين، وسنتحدث إلى (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وممثلين من أوكرانيا. يتعين علينا وقف الأمر، إنها مذبحة".

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب أن الأزمة دمرت العديد من المدن التي "لم يعد هناك مبنى واحد قائم" فيها.

وقال ترامب "إنها مجرد أنقاض. تماما كما حدث عندما هدمت مبنى في مانهاتن، وهو في الواقع أسوأ من ذلك، لأننا قمنا بذلك خطوة بخطوة".

وتابع "لقد تم تدميرها. وبالمناسبة، يوجد في تلك المباني العديد من الأشخاص".