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الشرطة الهولندية تصادر 80 طناً من الألعاب النارية

الشرطة الهولندية تصادر 80 طناً من الألعاب النارية
17 ديسمبر 2024 18:46

أظهر تحليل لإحصاءات جمعتها  السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء أنه تم مصادرة نحو 80 طناً من الألعاب النارية غير القانونية في هولندا قبل احتفالات العام الجديد. 
وجاء في الإحصاءات، التي يتم تحديثها أسبوعياً، أنه تم مصادرة 8.3 طن من الألعاب النارية غير القانونية الأسبوع الماضي. وكان الأسبوع الثالث من نوفمبر الماضي قد شهد مصادرة نحو 11 طناً. 
ويشار إلى أن القواعد الصارمة نسبياً المفروضة على الألعاب النارية في هولندا تؤدي لاستيراد غير قانوني للمواد المحظورة من ألمانيا وبلجيكا قبل العام الجديد. 
كما تستخدم العناصر الإجرامية الألعاب النارية في تنفيذ الهجمات التفجيرية، التي تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة. ويذكر أنه تم مصادرة 79 طناً من الألعاب النارية العام الماضي و110 أطنان خلال عام  2022 .

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المصدر: د ب أ
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