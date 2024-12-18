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حصيلة جديدة لضحايا الإعصار شيدو في موزمبيق

حصيلة جديدة لضحايا الإعصار شيدو في موزمبيق
18 ديسمبر 2024 17:06

تسبب الإعصار شيدو في مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة أكثر من 500 في موزمبيق، وفق حصيلة جديدة أعلنها الأربعاء المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في الدولة الواقعة في إفريقيا الجنوبية.
وبعد أن دمر أرخبيل مايوت الفرنسي السبت، ضرب الإعصار شيدو البر الرئيسي للقارة الافريقية الأحد وتحديدا شمال موزمبيق، عند مقاطعة كابو دلغادو.
وكانت حصيلة سابقة أفادت الثلاثاء عن سقوط 34 قتيلا في البلاد.
وأضاف المعهد أن الإعصار تسبب بسقوط نحو 500 جريح بعد أن بلغت سرعة الرياح 260 كلم في الساعة وهطول أمطار نسبتها 250 ملم خلال 24 ساعة.

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المصدر: وكالات
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