الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»

مساعدات الإمارات تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
19 ديسمبر 2024 01:02

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» الخبز على النازحين في منطقة «مواصي رفح»، في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.
كما وزع المتطوعون حقائب طوارئ لدعم النازحين في شمال القطاع، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الصعبة.
كما ساندت عملية «الفارس الشهم 3»، النساء في قطاع غزة، حيث قدمت لهن الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهنها.
وتتصدر دولة الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال القطاع، حيث تسعى إلى زيادة المساعدات قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.
الجدير بالذكر أن الإمارات تقدم دعماً متنوعاً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية عبر إجلاء المرضى لتلقي الرعاية في مستشفياتها، كما تواصل تقديم الدعم الطبي للمرضى الموجودين داخل غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي المجهز بالاحتياجات والأجهزة المتطورة كافة، إلى جانب تزويد المستشفيات المحلية بالأدوية واللقاحات الضرورية للأطفال.

الفارس الشهم 3
الإمارات
غزة
فلسطين
قطاع غزة
الشعب الفلسطيني
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
رفح
المساعدات الإغاثية
مساعدات الإمارات
المساعدات الإماراتية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مساعدات الإمارات تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
19 ديسمبر 2024
«حقيبة الظهر» تحملها فلسطينية وطفلها (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
19 ديسمبر 2024
الرحلة الأولى من مطار دمشق إلى مطار حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
عودة مطار دمشق للعمل بشكل جزئي
19 ديسمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا
19 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©