روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الصاروخي

تبادلت روسيا وأوكرانيا القصف، اليوم الجمعة، وفقا لما أفاد به مسؤولون في موسكو وكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت مجموعة من الضربات بـ"أسلحة فائقة الدقة وطويلة المدى" على مركز قيادة المخابرات العسكرية الأوكرانية وموقع آخر قالت إنه يتم فيه تصميم وإنتاج أنظمة صواريخ "نيبتون" الأوكرانية.

كما استهدف الهجوم أنظمة صواريخ "كروز" الأرضية الأوكرانية وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي. وقالت وزارة الدفاع، في منشور عبر تطبيق تلغرام "حققت الضربة أهدافها. قصفت كل الأهداف".

بدوره، أعلن فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، عبر تطبيق "تلغرام"، مقتل شخص وإصابة تسعة في هجوم صاروخي على المدينة.

وسمعت انفجارات مدوية في كييف.

وأضاف كليتشكو أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم جاء ردا على هجوم صاروخي أوكراني على منطقة روستوف الحدودية الروسية اليوم الجمعة. وأضافت أن ستة من صواريخ "أتاكمز"، أميركية الصنع وأربعة من طراز "شادو ستورم" مقدمة من المملكة المتحدة، استخدمت في الهجوم.



